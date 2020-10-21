Samanyolu Haber /Gündem / En değerli markalar açıklandı: Pandemi krizinde en çok onlar kazandı /21 Ekim 2020 12:15

En değerli markalar açıklandı: Pandemi krizinde en çok onlar kazandı

Korona salgını, dünyanın en pahalı şirketlerinin marka değerlerini de etkiledi. Uluslararası Marka danışmanlığı şirketi Interbrand 2020’nin en iyi global markaları'nı açıkladı . Listeye göre Salgın krizinin kazananları yüksek teknoloji, sosyal medya ve medya şirketleri oldu.

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Dünyadaki en değerli markaları aynı zamanda , en yüksek borsa değerine , en büyük gelir ve kar rakamlarına sahiip şirketler oluyor 
Korona krizi ekonominin her alanını etkilerken  yüksek teknoloji, sosyal medya ve medya şirketleri karlarını ve değerlerini artıdıkları gibi marka değerlerini de artırdılar. Krizden olumsuz yönde en çok etkilenen şirketler de parakende sektöründe faliyet gösteren giyim firmaları oldu. 

Apple, Amazon ve Microsoft'tan önde

2013 yılından beri zirvede olan İPhone üreticisi Apple, marka değerini geçen yıla göre yüzde 38 artırarak 323 milyar dolara çıkardı.Krizin en çok kazananı global alışveriş sitesi Amazon 2020'de değerini yüzde 60 artırarak ikinci basamağa yükseldi. En çok büyüme sergileyen markalar arasında Amazon’un ardından ikinci sırada gelen Microsoft listede üçüncü, 2019’un ikincisi Google ise yüzde 1 küçülmeyle dördüncü sıraya yerleşti. Geçen yıl Samsung‘un bir basamak üzerinde, beşinci sırada yer alan Coca-Cola ise Samsung’la yer değiştirdi.

En iyi global markalar arasında ilk 10’da altıncı sıranın ardından bir değişiklik yaşanmadı. Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s ve Disney geçtiğimiz yılki yerlerini korudu.

Müşterilerini elinde tutanlar değerini artırır
Listede İlk 100'de alt sıralarda da kayda değer değişiklikler oldu. 
Facebook'un iştiraki Instagram 19. sıraya  Google platformu Youtube 30. sıraya yükselirken sıralamadaki değerleri yükselttiler. Listeye bu yıl giren 100. sıradan giren  video konferans uygulaması Zoom ise korona krizinin tam almıyla kazanan şirketi oldu 
Araştırma sonuçlarına göre Apple, Amazon veya Google gibi abonelik sistemleriyle bağlayan kurumlar pazar güçlerini, karlarını ve değerlerini artırırken Klasik müşteri bekleyen parakendicler sıralamadan gerilere düştü . Geçtiğimiz yıllarda hep üst sıralarda yer alan giyim parakendecisi Zara 35. sıraya H&M 37. sıraya geriledi i
Sonuç olarak, korona krizi en önemli markalara zarar vermedi.Interbrand'a göre, ilk 100 marka birleşik değerini bir  yılda yüzde 9 artırarak 2,34 trilyon dolara çıkardı.
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