Samanyolu Haber /Ekonomi / En düşük emekli aylığı belli oldu: Emekliye ek zam yok! /03 Temmuz 2025 17:13

En düşük emekli aylığı belli oldu: Emekliye ek zam yok!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada 4 milyondan fazla kişiyi etkileyecek en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltileceğini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. 

Ekonomi yönetimi, enflasyon farkına ek olarak herhangi bir refah payı kararı almazken, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 16,67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. 

Güler yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığına yapılan zammın bütçeye 6 aylık maliyetinin 40 milyar 870 milyon TL olduğunu söyledi.

Yapılacak düzenlemenin ardından, zamlı emekli aylıklarının temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU 

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor.

*SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Tahsis numarasının son rakamına göre aylık ödeme günleri şu şekilde:

9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

*Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri:

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz
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