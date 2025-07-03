En düşük emekli aylığı belli oldu: Emekliye ek zam yok!





ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.Ekonomi yönetimi, enflasyon farkına ek olarak herhangi bir refah payı kararı almazken, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 16,67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.Güler yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığına yapılan zammın bütçeye 6 aylık maliyetinin 40 milyar 870 milyon TL olduğunu söyledi.Yapılacak düzenlemenin ardından, zamlı emekli aylıklarının temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor.*SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme TakvimiTahsis numarasının son rakamına göre aylık ödeme günleri şu şekilde:9 olanlar: 17 Temmuz7 olanlar: 18 Temmuz5 olanlar: 19 Temmuz3 olanlar: 20 Temmuz1 olanlar: 21 Temmuz8 olanlar: 22 Temmuz6 olanlar: 23 Temmuz4 olanlar: 24 Temmuz2 olanlar: 25 Temmuz0 olanlar: 26 Temmuz*Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme TakvimiBağ-Kur emeklileri için ödeme günleri:Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 TemmuzSon rakamı 3, 1 olanlar: 26 TemmuzSon rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 TemmuzSon rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz