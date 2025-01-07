En düşük emekli maaşı belli oldu: Asgari ücretin yüzde ancak yüzde 65'i kadar oldu

Son dakika: En düşük emekli maaşı ne oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 15,75 olarak açıklanmıştı. Ocak zammı sonrası SSK 2000 öncesi emeklisinin 14.178 TL olan kök maaşı 16.411 TL’ye yükselmişti. SSK 2000 sonrası emeklisinin 8.789 TL’den 10.173 TL’ye, Bağ-Kur esnaf emeklisinin 12.695 TL’den 14.694 TL’ye ve Bağ-Kur tarım emeklisinin 10.089 TL’den 11.678 TL’ye çıkmıştı. Ancak maaşı 12.500 TL olan en düşük maaşı alan milyonlar için beklenen taban aylık düzenlemesinde rakam nihayet belli oldu. Peki 12500, 13500, 14500, 15500, 16500, 17500, 18500 TL alanın emekli maaşı ne kadar oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 4A SSK ve 4B Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...





SON DAKİKA: 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.





En Düşük Emekli Maaşı Son Dakika: Bakan Işıkhan Resmen Duyurdu: 14.469 TL'ye Yükseldi - Resim : 2





HAZİNE DESTEĞİ İLE YÜZDE 65'LİK ZAM

Böylece yüzde 15,75’lik zam sonrası maaşı hala 12.500 TL’nin altında kalan SSK 2000 sonrası, Bağ-Kur Tarım emeklisinin en düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 14.500 TL’ye tamamlanacak. SSK 2000 sonrası için artış yüzde 15,75’ten kümülatif olarak yüzde 64,98’i buldu. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşındaki artış ise yaklaşık yüzde 43,72’ye yükseldi. Ancak yüzde 15,75'lik kök maaş zammı sonrası 14.694 TL olan Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı ise sadece 194 TL arttı.





İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK AYLIK ZAMMI VE YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ MAAŞ TABLOSU

En Düşük Emekli Maaşı Son Dakika: Bakan Işıkhan Resmen Duyurdu: 14.469 TL'ye Yükseldi - Resim : 3





NOT: KÖK AYLIĞI 14.500 TL ALTINDA KALANLARIN EMEKLİ MAAŞLARI BU RAKAMA TAMAMLANACAK.





ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak 2025'te 16 milyon emekli maaşını zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklisi ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.





En Düşük Emekli Maaşı Son Dakika: Bakan Işıkhan Resmen Duyurdu: 14.469 TL'ye Yükseldi - Resim : 4





SSK 4A EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı

BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i