En düşük emekli maaşı belli oldu

Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



"Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Teklifimiz, 53 maddeden oluşuyor.



Maalesef şu anda hali hazırda bu çalıştığımız kanun teklifini dışında sanki başka konular da çalışıyormuş gibi geçen dönemlerde dezenformasyon amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim.



Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilemede güvenliğin sağlanması, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, cezaların caydırıcılığın artırılması, devreden KDV'nin azaltılması amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz.



Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz.



Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturuyoruz.



Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin hasılatları tespit edilecek. yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde izaha davet edilecekler.



Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezaların etkinliğinde artırıma gidiyoruz.



Başkasına ait POS cihazını, IBAN'ını kullananlara cezaları artırıyoruz.



Vergi aslını, uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek.



Yurtdışı çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz.



Emeklilerin aylık maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz.



2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL.



(Kira düzenlemesinin sorulması üzerine) Bizim çalışmadığımız konularda basına bilgiler verildi. Teklifimizde böyle bir öneri yer almıyor.



Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu ülke tarafından alınacaktır.



Doktor, diş hekimi gibi faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin belirli zaman aralıklarında denetimler yapılacak. Ortalama bir rakam ortaya çıkarılacak. Bunun verilen beyannameyle arasında yüzde 20'den fazla fark çıkarsa izaha davet edilecek.



(Maaşlara ne zaman yansıyacak?) Kanunlaşma süreci var. Düzenleyeceğiz. Önce kanunlaşacak.