Samanyolu Haber /Ekonomi / En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te /10 Ocak 2025 17:50

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya çıkaran düzenleme Meclis'e sunuldu. Kanun teklifinde ayrıca işverenlere bin liralık asgari ücret desteği sağlanması da yer alıyor.

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AKP, Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme yer alıyor.

Yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

Ayrıca teklifte siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması da yar alıyor.
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