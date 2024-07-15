En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü iki rakam!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yılın ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu çerçevede 1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yıl başından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.





En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemede kritik haftaya girildi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sıfır zam alan emekliler için yeni rakam Kabine Toplantısı’nda şekillenecek. En düşük emekli maaşı için ekonomi yönetiminin 12 bin TL'de ısrarcı olduğu konuşulurken, nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.





Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı.





En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.