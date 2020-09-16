En fazla daralacak üç ülke!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine etkileriyle ilgili tahminlerini değiştirdi.





Haziranda dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 6 daralacağı tahmininde bulunan OECD, söz konusu oranı yüzde 4.5’e indirdi. Türkiye ekonomisi için yüzde 4,8 küçülme tahminini yüzde 2,9'a çekti.





OECD, ekonomilerin beklenenden hızlı toparlandığını, ancak turizm ve seyahat gibi kritik sektörlerin Covid-19 salgınının etkilerini henüz atlatamadığını belirtti.





HANGİ ÜLKE, NE KADAR KÜÇÜLECEK?





OECD, Güney Afrika’nın bu yıl yüzde 11,5, Arjantin’in yüzde 11,2, Hindistan’ın ise yüzde 10,1 küçüleceği tahmininde bulundu.





Kuruluş, Avrupa Birliği için 2020’de yüzde 4,1, ABD için de yüzde 3,8 küçülme tahmini yaptı.