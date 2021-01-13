"En geç bir ay içinde HDP'ye kapatılma davası açılacak"

Cumhur İttifakı'nın iki ortağından biri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için harekete geçeceğini belirten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yandaş yazar Selvi, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığını aktardı.







ERDOĞAN ENGELLEMEYECEK





Selvi, "MHP’nin, HDP ile ilgili tutumunun Cumhur İttifakı'nın politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AKP'nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli." dedi.





Selvi, "MHP’de HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var. Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP ile ilgili bir dosya hazırlanıyor. MHP, öncelikle Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor.” ifadesini kullandı.





MHP KAPATMA DAVASI İÇİN BİR AY BEKLEYECEK





Selvi, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa, MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesine göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak." tespitinde bulundu.





Selvi, şöyle devam etti: "Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek. MHP’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın ana temasını, 'HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır' tezi oluşturuyor. PKK’nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek. HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına yer verilecek."