"En güvenilmez NATO üyesi Türkiye"

Transatlantik ittifakındaki trendleri tespit etmek için hazırlanan "Transatlantic Trends" adlı raporda Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD'de biner kişilik örneklemle yapılan anketin sonuçlarına yer verildi.







Euronews'te yer alan habere göre araştırmada Avrupa Birliği ülkelerinde Almanya ve Hollanda'daki katılımcıların yüzde 76'sı, İsveç'tekilerin yüzde 74'ü, İtalya'dakilerin yüzde 73'ü, Fransızların ise yüzde 72'si Türkiye'yi güvenilmez buluyor.





Türkiye'yi 'güvenilmez' bulan Amerikalıların oranı ise yüzde 42.





Araştırmaya göre güvensizlik karşılıklı görünüyor. Türkiye'den katılımcıların en fazla güvendiği ülke Almanya olmasına rağmen bu oran yüzde 54'te kalıyor. Fransa'ya güvenenlerin oranı yüzde 26, ABD'ye olan güven oranı yüzde 23 düzeyinde.





Demokrasi algısı





Araştırmaya katılan İtalyanların yüzde 65'i, Türkler'in yüzde 63'ü ve Polonyalılar'ın yüzde 61 ülkelerindeki demokrasinin durumu hakkında negatif görüş bildirdi.





Türkler'in yüzde 39'u demokrasinin tehlikede olduğunu beyan ederken bu oran İtalyanlar'da yüzde 27, Polonyalılar'da yüzde 30 oldu.