Samanyolu Haber /Gündem / 'En Güzel Öykü' müzikali, seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor /26 Mayıs 2023 19:29

'En Güzel Öykü' müzikali, seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor

Geçtiğimiz yıl “Işığın Yükselişi” müzikaliyle büyük beğeni toplayan IFAMO ve IFLC iş birliği, 2023 yılında yepyeni bir projeyle yeniden seyirci ile buluşuyor: “En Güzel Öykü”

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Geçen yıl olduğu gibi, yine bir müzikal konseptiyle sahneye konulan eser; anlatı, gösteri, dans ve şarkılardan oluşacak.

2 perdelik 7 bölümden oluşan 'En Güzel Öykü' müzikali, dev bir tarihsel arka plan eşliğinde güncel dans ve yorumlarla süslü.

Lirik anlatım, müzikale özel Bestelenmiş şarkılar ve yazılmış şiirleriyle estetiği zirveye taşıyor.



En Güzel Öykü'nün hikayesi

Doğu ve Batı klasik eserlerinden yararlanılarak kaleme alınan öykü, bilinen kadim hikayeler ile günümüz olaylarını birleştiren bir dile sahip.

Tarihin hangi zaman diliminden olduğu kesin olmayan, çok çocuklu geniş bir ailenin mutlu günlerinde başlayan hikaye, zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olayları anlatıyor.

Kıskançlık ve hasedin insanı nasıl zalimleştirebileceğini gösteren olaylar neticesinde, masum bir genç bizzat kardeşleri tarafından hak etmediği bir zulme maruz kalıyor.

Olaylar giderek karmaşıklaşırken, genç ölüme mahkum olmaktan kurtulup bambaşka maceralara doğru yol alıyor.

Şaşırtıcı ve görkemli finale kadar gencin yaşadıkları adeta dünya tarihinin özeti niteliğinde.

Belirli belirsiz periyotlarla, coğrafya ayırt etmeksizin hemen her kültürde yaşanmış olan olayların şaşırtıcı benzerliğini izleyeceğiz müzikalde.


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