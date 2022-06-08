Samanyolu Haber /Teknoloji / En hızlı interneti kullanan ülke belli oldu: Türkiye gerilerde… /08 Haziran 2022 11:40

En hızlı interneti kullanan ülke belli oldu: Türkiye gerilerde…

Günlük hayatın olmazsa olmazı haline gelen internetin, ülke bazlı sabit geniş bant hızları açıklandı. Türkiye’nin güncel sabit bant geniş internet hızı 29.09 (Mbps) olurken, bu hızla listenin 101’inci yani son sıralarında yer aldı.

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Medya takip kurumu Ajans Press'in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 181 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin 29.09 ( Mbps) ile 101'inci sıraya yerleştiği görüldü. Veriler kontrol edildiğinde Türkiye'nin internet hızında artış yaşanırken bir önceki yıla oranla 4 basamak yükseldiği kaydedildi.

En yüksek internet hızının sahibi yine aynı kalırken 207.61 (Mbps) ile Singapur oldu. İkinci sıraya 200.01 (Mbps) ile Şili, üçüncü sıraya ise 189.64 (Mbps) ile Tayland, dördüncü sıraya 181.70 (Mbps) ile Hong Kong, beşinci sıraya 166.11 (Mbps) ile Danimarka, altıncı sıraya 162.74 (Mbps) ile Çin, yedinci sıraya 158.48 (Mbps) ile Makao, sekizinci sıraya 151.81 (Mbps) ile ABD, dokuzuncu sıraya 144.63 (Mbps) ile Lihtenştayn, onuncu sıraya ise 132.33 (Mbps) ile Romanya'nın yerleştiği kaydedildi.

En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke de 1.81 (Mbps) ile Afganistan olarak saptandı. Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 63.46 (Mbps) olduğu gözlenirken, genel olarak internet hızlarında artma yaşandığı gözlendi.

Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl başından itibaren hem yazılı hem online mecrada internet ile alakalı 200 bine yakın haber çıktığı tespit edildi. Haber başlıkları incelediğinde internet ücretlerine gelen zam ön planda oldu. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise bin 812 olarak saptandı.
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