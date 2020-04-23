Krizde bir bu eksikti!

Para bulmak için kapı kapı dolaşan hükûmet en kestirme yol olarak vergileri gördü. Motosiklet de vergi zamlarından nasibini aldı.





Motosikletin ilave Gümrük Vergisi yüzde 50 artırılarak yüzde 30'a çıkarıldı.





Zamlı tarife 21 Nisan 2020 tarihinde 31106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2430 sayılı kararname ile yürürlüğe girdi.





SATIŞLAR YÜZDE 40 AZALACAK





İlave vergi 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Kararnamede ay sonuna kadar ithal edilebilecek motosikletlerin vergi artışından muaf olacağı belirtilse de sektör temsilcileri Türkiye’ye sevkıyatın 3-4 ayı bulduğunu belirtti.





Koronavirüs salgını sebebiyle satışların durduğu motosiklet sektörünün son vergi zammının da etkisi ile 2020'de yüzde 35-40 daralacağı tahmin ediliyor.