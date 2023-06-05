En kolay Schengen vizesi veren ülke hangisi?

Avrupa'da 27 ülkeyi kapsayan Schengen vizesi hangi ülkelerde daha kolay alınabiliyor?













Yaz aylarıyla birlikte Schengen vize başvurularına olan talep de yükseliyor. Ancak son yıllarda Türkiye'den yapılan başvurulara verilen ret oranının artması Ankara'nın tepkisine yol açmıştı.Avrupa'yı gezmek isteyenlerin ise Schengen vizesini elde etme şansları başvurdukları ülkeye göre değişiyor.Normalde vizenin sadece gezilecek ülke için istenmesi gerekse de ülkeler arasında sınır kontrollerinin bulunmaması ya da çok seyrek yapılması aynı vizeyle birçok ülkenin gezilmesini pratikte mümkün kılıyor.SchengenVisaInfo.com'un Schengen vizelerine ilişkin 2022 verileri, yüzde 1,9 ile İzlanda'nın bölgede en düşük ret oranına sahip ülke olduğunu gösteriyor.Oran açısından bakıldığında vize başvurularını en fazla reddeden Schengen üyelerinin başındaysa Malta, İsveç ve Belçika geliyor.Malta başvuruların yüzde 36,4'ünü, İsveç yüzde 29'unu, Belçika ise yüzde 28,4'ünü reddediyor.Fransa, sıralamada yüzde 22,2 ile en fazla vize reddeden dördüncü ülke.Ancak vize reddi sayısında ise Fransa geçen yıl yaklaşık iki milyon başvurunun yaklaşık 409 binini geri çevirdi.Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, geçtiğimiz aylarda euronews'e konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarında görülen artışın dünya genelinde görülen bir eğilim olduğunu belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir." demişti.