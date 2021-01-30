Samanyolu Haber /Dünya / En kötü anım onlar için eğlenceydi! /30 Ocak 2021 21:15

En kötü anım onlar için eğlenceydi!

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018'de bir motosiklet kazasında yaralanmasında hayatının en kötü anının etrafındakiler için eğlenceye dönüştüğünü söyledi.

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Ünlü Hollywood oyuncusu George Clooney, AARP The Magazine'e verdiği yeni mülakatta 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra yaşadıklarını anlattı.

59 yaşındaki Clooney, İtalya'nın Sardinya Adası'nda gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılmış, sonra dizinde ezilmeyle taburcu edilmişti.

Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov kaza mahallindeydi.

Heslov, AARP The Magazine'e kazayı anlattı: "O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu. Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldü mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi."

George Clooney kazadan sonra motosiklet tutkusundan vazgeçti.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ ANI ONLARIN İÇİN EĞLENCEYDİ"

Benzer hisler duyan Clooney yayına şunları söyledi: "Kinik bir adam değilim, fakat o anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmak veya yardım etmek için hamle yapmıyordu. Hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi."

Clooney 2020 yılı sonbaharında, motosiklet kazasında meydana gelmiş olması muhtemel bir disk sorununun tedavisi için boyun ameliyatına girmişti. 

Oyuncu kaza sonucunda motosiklet kullanmayı bırakmıştı
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