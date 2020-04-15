'En kötü senaryo' Harvardlı araştırmacılardan

Koronavirüs (Covid-19) salgını krizinin ne zaman sona ereceğine dair pek çok öngörüde bulunuluyor.





Kimi bilim insanları daha pozitif bir tablo çizerken, bir bölümü de 2025 yılına kadar uzayabilecek bir krizden bahsediyor.





Harvard Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, sosyal mesafeyi koruma kuralının 2022 yılına kadar sürdürülmek zorunda kalınabileceği ve salgının 2025 yılına kadar insanoğlunun hayatında var olabileceği uyarısında bulunuyor.





Bloomberg'deki habere göre, etkili bir aşı ya da tedavi yönteminin bulunmaması halinde virüsün hayatımızı tehdit etme ömrü 2025'e kadar uzayabilir. Harvard’da yapılan araştırma kapsamında, Covid-19’u, önceki iki tip corona virüs salgınıyla kıyaslayan ekip, koronavirüsün bir kışlık bir hastalık olmayabileceği ve yineleyen kış salgınına dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.





Araştırmaya göre, tüm dünyada uygulanan karantina önlemleri tek seferle sınırlı kalmayabilir zira salgını kontrol edebilmek için yinelenen tedbirler bir norm halini alabilir.





Buna göre, önlemlerin aralıklı olarak tekrar tekrar yürürlüğe konmaması halinde, ilkinden daha kuvvetli olacak ikinci dalgalar yaşanacak.





Araştırmanın yazarlarından olan Harvard Üniversitesi epidemiyoloji profesörü Marc Lipsitch, sonuçları The Guardian gazetesine şöyle değerlendirdi:





"Enfeksiyonlar, iki şeyin varlığında yayılır: Enfekte insanlar ve riske duyarlı insanlar. Eğer bildiğimizden çok daha büyük bir sürü bağışıklığı yoksa, nüfusun büyük çoğunluğu hâlâ riske açık. Salgının 2020 yazında son bulacağını öngörmek, enfeksiyonların nasıl yayıldığına dair bildiklerimizle çelişiyor."