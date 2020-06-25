Samanyolu Haber /Ekonomi / En kötü senaryoya hazır olun: Dünya Ticaret Örgütü "yüzde 30" diyor /25 Haziran 2020 09:47

En kötü senaryoya hazır olun: Dünya Ticaret Örgütü "yüzde 30" diyor

Dünya Ticaret Örgütü, Covid-19 salgını yüzünden dünya ticaretindeki daralmanın 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30’u aşabileceği uyarısında bulundu.

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2020 yılında ticaretindeki daralmanın en iyi ihtimalle yüzde 13, en kötü ihtimalle yüzde 32’ye kadar çıkabileceği tahmininde bulundu.

DTÖ, salgında 2. dalganın yaşanması veya Covid-19 tehlikesinin etkisiz hale getirilmesi olasılıklarına karşı yapılan bu tahminlerin değişebileceğine dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde küresel ticaretin yüzde 3 düştüğüne işaret eden DTÖ, ikinci çeyrekteki daralmanın ise yüzde 18 civarında olacağı tahmininde bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü, 5 Ocak -18 Nisan tarihleri arasında uluslararası havayolu kargo taşımacılığının Covid-19 salgını yüzünden yüzde 74 azaldığını işaret etti.

2. dalga olmadığı takdirde küresel ticarette toparlanma bekleniyor

Yapılan açıklamada, ülkelerin nisan ayından bu yana önlemleri gevşetmesi yüzünden uluslararası hava taşımacılığının 18 Nisan'dan haziran ayı ortalarına kadar yaşadığı inişten sonra bu kez yüzde 58 artış gösterdiği kaydedildi.

DTÖ, uluslararası deniz taşımacılığının da yeniden başlaması ve siparişlerin yeniden canlanması üzerine üçüncü çeyrekte küresel ticarette toparlanma yaşanabileceği ve en kötü senaryonun bertaraf edilebileceği tahmininde bulundu.
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