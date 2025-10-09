En net görüntü ortaya çıktı, Serdar Öktem tetiği çekemeden vurulmuş

Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in ölümüne ilişkin soruşturma üçüncü gününde devam ediyor.Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Star Haber’in aktardığına göre; saldırı günü Serdar Öktem’in Anadolu Yakası’nda bir görüşmeye gideceği öğrenildi. Üzerinde tabancası bulunan Öktem’in, takip edildiğini fark ettiği ve silahını belinden çıkararak namluya mermi sürdüğü belirtildi.Ancak Öktem’in, tetiği çekemeden vurulduğu bildirildi. Olay yerinde bulunan silah, inceleme yapılmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.Öte yandan Öktem’in suikastını gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsü de ortaya çıktı. Servis edilen görüntülere göre; tetikçiler suikasttan yarım saat sonra benzinliğe girmiş.