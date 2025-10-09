Samanyolu Haber /Gündem / En net görüntü ortaya çıktı, Serdar Öktem tetiği çekemeden vurulmuş /09 Ekim 2025 11:42

En net görüntü ortaya çıktı, Serdar Öktem tetiği çekemeden vurulmuş

MHP'li avukat Serdar Öktem’in saldırı günü takip edildiğini fark ederek silahına davrandığı, ancak tetiği çekemeden vurulduğu belirlendi. Öte yandan Öktem'in suikastını gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsü de ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in ölümüne ilişkin soruşturma üçüncü gününde devam ediyor.

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Star Haber’in aktardığına göre; saldırı günü Serdar Öktem’in Anadolu Yakası’nda bir görüşmeye gideceği öğrenildi. Üzerinde tabancası bulunan Öktem’in, takip edildiğini fark ettiği ve silahını belinden çıkararak namluya mermi sürdüğü belirtildi.

Ancak Öktem’in, tetiği çekemeden vurulduğu bildirildi. Olay yerinde bulunan silah, inceleme yapılmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

Öte yandan Öktem’in suikastını gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsü de ortaya çıktı. Servis edilen görüntülere göre; tetikçiler suikasttan yarım saat sonra benzinliğe girmiş.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En net görüntü ortaya çıktı, Serdar Öktem tetiği... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:33:32