Samanyolu Haber /Sağlık / "En ölümcül kanserin tedavisi keşfedildi" iddiası /04 Aralık 2019 01:09

"En ölümcül kanserin tedavisi keşfedildi" iddiası

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi bilim insanları "en ölümcül hastalıklardan biri" olarak nitelenen pankreas kanserini 14 günde tedavi edecek bir molekül keşfettiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Türkiye'de Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom’un Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan deneyde insandan alınan kanserli pankreas hücreleri önce bir fareye nakledildi. 

Akabinde fare 14 gün boyunca "PJ34" isimli bir molekül enjekte edilerek tedavi edildi. Yapılan gözlemlerde iki hafta içinde faredeki kanserli hücrelerin yüzde 90’ının yok olduğu anlaşıldı.

EN ÖLÜMCÜL KANSER ÇEŞİTLERİNDEN BİRİ: PANKREAS

Uzmanlar pankreas kanserinin dünyada geleneksel yöntemlerle tedavi edilmesi en zor kanser türü olduğunu belirtiyor. 

Günümüzde pankreas kanseri teşhisi konan hastalar beş yıl bile yaşayamıyor.

Profesör Malka Cohen Armon ve Dr. Talia Golan tarafından kurulan ekibe Şeba Tıp Merkezi sponsor olmuştu. 

Tıpta yeni bir çığır açması beklenen araştırmanın sonuçları onkoloji konusunda referans yayın kabul edilen "Oncotarget" isimli dergide yayımlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "En ölümcül kanserin tedavisi keşfedildi" iddiası Sonraki Haber >>

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:41:16