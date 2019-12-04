"En ölümcül kanserin tedavisi keşfedildi" iddiası

Türkiye'de Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom’un Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan deneyde insandan alınan kanserli pankreas hücreleri önce bir fareye nakledildi.





Akabinde fare 14 gün boyunca "PJ34" isimli bir molekül enjekte edilerek tedavi edildi. Yapılan gözlemlerde iki hafta içinde faredeki kanserli hücrelerin yüzde 90’ının yok olduğu anlaşıldı.







EN ÖLÜMCÜL KANSER ÇEŞİTLERİNDEN BİRİ: PANKREAS





Uzmanlar pankreas kanserinin dünyada geleneksel yöntemlerle tedavi edilmesi en zor kanser türü olduğunu belirtiyor.





Günümüzde pankreas kanseri teşhisi konan hastalar beş yıl bile yaşayamıyor.





Profesör Malka Cohen Armon ve Dr. Talia Golan tarafından kurulan ekibe Şeba Tıp Merkezi sponsor olmuştu.





Tıpta yeni bir çığır açması beklenen araştırmanın sonuçları onkoloji konusunda referans yayın kabul edilen "Oncotarget" isimli dergide yayımlandı.