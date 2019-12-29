En önemli sorunun cevabı yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İtalya'dan getirilen ve 27 Aralık Cuma günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin kendisini hayâl kırıklığına uğrattığını belirtti.





Altaylı bugün yayımlanan makalesinde şu ifadeleri kullandı: “Şahsi hayal kırıklığımı söyleyeyim. Daha önce edindiğim bilgilerde aracın çizimlerinin tamamlandığını çamur modelinin yapılmakta olduğunu öğrenmiştim. Hatalı bir bilgi vermişim okurlarıma. Bunların hiçbiri meğer yapılmamış.”





O GÜN GELDİĞİNDE KAÇ LİRA ÖDENECEK?





"Bu otomobil kaç liraya satılacak? Fabrikadan ilk çıkacak yerli otomobil kaça satılacak, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün geldiğinde kaç lira ödeyecek bilemem." diyen Altaylı'ya göre üretilecek otomobiller, gösterilen otomobiller ile bire bir aynı olacaksa ve aynı aksesuarlara ve donanıma sahip olması planlanıyorsa bu araçları söylendiği gibi 200-250 bin TL’lik bir fiyata almak mümkün değil.





60-70 BİN DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA SATMAK İMKÂNSIZ





Altaylı, "Bırakın elektrikliyi, benzinli motorla dahi bu otomobiller bu fiyata satılamaz." dedi.







Altalylı daha önce açıklandığı gibi C segmentinde değil, çok daha üst segmentte gibi görünen sedan modelin minimum satış fiyatının 60-70 bin dolarlar seviyesinde olabileceğine işaret etti.





Altaylı, "O da çok iyimser bir tahminle. SUV ise çift motorlu ve 400 beygir gücünde olacağı için daha fazla akü gerektirecek ve o da yaklaşık 90 bin dolar seviyesinde olacaktır. Yine çok çok iyimser bir tahminle." tespitinde bulundu.





ELEKTRİK MOTORLAR VE BATARYALAR NEREDE İMAL EDİLCEK?





"Bu arada yerli ve milli otomobilimizin en önemli parçası olacak olan bataryalarının nerede üretileceğini henüz öğrenmedik." diyen Altaylı, "Keza içinde bol bol bulunan led ekranların da üretim yeri neresi olacak söylenmedi. Keza 200 beygir ya da 149 Kw güç üretecek elektrikli motorların nerede yapılacağını da bilmiyoruz." dedi.





Altaylı şöyle devam etti: "Bunların tamamı Bursa’da kurulacak fabrikada mı olacak yoksa bunlar ayrı tedarikçilerden mi gelecek? bilmiyoruz. Pininfarina’nın yapıp hazırladığı bir model alınmış. Buradaki dizayn ofisi en azından gösterilen prototiplere bir katkı sağlamamış."