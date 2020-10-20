Samanyolu Haber /Gündem / En son Bilal Erdoğan ile görüşen Erzurumspor Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif /20 Ekim 2020 09:10

En son Bilal Erdoğan ile görüşen Erzurumspor Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif

Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile maç izleyen ve Bilal Erdoğan'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Üneş, geçen çarşamba Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile maç izlemişti. Aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı da ziyaret etmişti.

Üneş, geçen çarşamba Türkiye Sırbistan arasında oynanan maçta Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları ile şeref tribününde yer almıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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