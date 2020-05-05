Ankara’da İŞKUR önünde "kalabalık olur" diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, “En son kızım ‘baba evde ekmek yok’ dedi. Evde termosum vardı çayı demledim.” dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.







FOX TV Ana Haber’de yayınlanan görüntülerde, 45 yaşındaki Yusuf Derin'in dramına yer verildi. İşsiz babanın gözyaşları yürek dağladı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yandaş Sabah gazetesine verdiği mülakatta Türkiye’nin krizde büyük bir başarı örneği sergilediğini iddia etmişti.