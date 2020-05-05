Samanyolu Haber /Ekonomi / En son kızım "Baba evde ekmek yok" dedi /05 Mayıs 2020 11:12

En son kızım "Baba evde ekmek yok" dedi

Kızının evde ekmek olmadığını söylemesi üzerine termosa çay demleyip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde çay satmak için uğraşan işsiz babanın görüntüleri yürekleri dağladı

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Ankara’da İŞKUR önünde "kalabalık olur" diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, “En son kızım ‘baba evde ekmek yok’ dedi. Evde termosum vardı çayı demledim.” dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

FOX TV Ana Haber’de yayınlanan görüntülerde, 45 yaşındaki Yusuf Derin'in dramına yer verildi. İşsiz babanın gözyaşları yürek dağladı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yandaş Sabah gazetesine verdiği mülakatta Türkiye’nin krizde büyük bir başarı örneği sergilediğini iddia etmişti. 
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En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

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