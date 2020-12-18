En üst düzey teşekkür aldılar

BM Genel Sekreteri António Guterres, Berlin’de Federal Meclis’te bir konuşma yaptı. Hürriyet'te yer alan haberde konuşmasını Almanca okuyan Guterres, koronanın dünyada yoksulluğu, sosyal adaletsizliği daha da artırdığını vurguladı ve koronadan hayatını kaybedenlerin ve salgının yükü altında acı çekenlerin toplumun yine zayıf katmanları olduğunu söyledi.





Konuşmasında, koronaya karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’den de bahseden BM Genel Sekreteri Guterres, iki Türk doktorun bu buluşlarıyla dünyaya büyük katkı sağladığını vurguladı. Guterres, “Budan dolayı kendilerini kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi.







Guterres, dünyada dar milliyetçiliğin ve fanatik İslam düşmanlığının artmasına karşı da uyardı. Almanya’nın dünya için önemini vurgulayan Guterres, “Dünyanın Almanya’ya, Almanya’nın da dünyaya ihtiyacı var” dedi.