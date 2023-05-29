En yakın tahmini hangi anket şirketi yaptı?

















Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda büyük ölçüde sınıfta kalan anket firmaları ikinci turda en doğru tahminleri yapabilmek için kıyasıya bir yarış verdi. Araştırma şirketleri bu kez daha başarılı bir sınav verdi.Peki, hangi anket firması ikinci tur seçimini en doğru tahmin etti? En başarılı anket şirketleri hangisi?AA'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99,99'u açılırken Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,16; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,84.14 Mayıs'taki ilk turda en başarılı tahmini yapan BETİMAR ikinci turda da neredeyse tam sonucu tahmin etti. BETİMAR'ın 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği ankette Erdoğan yüzde 52,2; Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oy alıyordu.Konda ve Metropoll ikinci turu Recep Tayyip Erdoğan’ın açık farkla kazanacağını gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağını gösteren anketler de var.İlk turda anket firmalarının büyük kısmı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde göstermesine rağmen Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 puan fark atmıştı.Yukarıdaki tablo anket firmalarının son açıkladığı tahminleri gösteriyor.