Samanyolu Haber /Gündem / En yakınındaki isimden şok iddialar: 'Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur' /07 Ocak 2025 09:39

En yakınındaki isimden şok iddialar: 'Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur'

İYİ Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Meral Akşener 31 Mart'ta istifa edecekti, Erdoğan aradı, vazgeçirdi. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur" iddiasında bulundu.

SHABER3.COM

Kürşad Zorlu'nun istifasıyla İYİ Parti içindeki tartışmalar devam ederken, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve son kurultayda Genel Başkan Adayı olan Mehmet Tolga Akalın, çok konuşulucak iddialarda bulundu.

Akalın 31 Mart gecesi yaşanan seçim hezimeti sonrası dönemin İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, Erdoğan’dan gelen telefon sonrası ‘istifadan vazgeçtiğini’ iddia etti.

Akalın ayrıca, yerel seçimler öncesinde Ankara özelinde CHP’yle yaptıkları seçim işbirliğini Türkiye geneline yaymaya hazırlandıkları sırada Meral Akşener’in kendilerine haber bile vermeden, “Tek başımıza seçime gireceğiz” açıklaması yaptığını anlattı.

"AKŞENER, ERDOĞAN'IN TALİMAT MEMURUDUR"
Tolga Akalın, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Tolga Akalın, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın siyasi başarının temeli muhalefetini dönüştürmesinden gelir. Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir. Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti. O gece saat 00.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur. Meral Akşener artık siyasetin değil tarihin konusudur."

81 İLDE ‘TEK BAŞINA’ SEÇİME GİRME KARARI
Tolga Akalın, Meral Akşener’in 31 Mart seçimlerindeki tavrıyla ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu: 

Akalın, "Meral Akşenir’in ‘olur’uyla Mansur Yavaş’la görüştük, CHP’yle görüştük; anlaştık. Ankara’daki modeli Türkiye geneline yayacaktık. Herşey tamamdı. Sayın Akşener, pazartesi günü bu konuyla ilgili Genel Merkeze gelip bizimle görüşecekti. Kendisine bilgi de verilmişti. Ancak hasta oldu, gelmedi. Salı günü de gitti Uşak’ta, ’81 ilde tek başımıza seçime giriyoruz’ dedi" diye konuştu.

KÜRŞAD ZORLU'NUN İSTİFASI
Akalın, Kürşad Zorlu'nun istifasına ilişkin ise "Kürşad Zorlu ile 10 gün önce konuştum, böyle bir şey yok diyordu. Bana göre, İYİ Parti'den istifa edeceğini kendi de son anda öğrendi. Bana göre, kendi de şaşırdı. İYİ Parti çözülüyor, İYİ Parti yok oluyor" dedi.

ESMA BEKAR'DAN YALANLAMA
Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, programa gönderdiği mesajda “31 Mart gecesi Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmamıştır. HTS kayıtlarına bakılabilir” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En yakınındaki isimden şok iddialar: 'Akşener, Erdoğan'ın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:35