Samanyolu Haber /Gündem / En yakınındakiler konuştu: Kılıçdaroğlu kendi adaylığını açıklayacak mı? /29 Nisan 2022 15:01

En yakınındakiler konuştu: Kılıçdaroğlu kendi adaylığını açıklayacak mı?

Gündemin uzun süredir değişmeyen maddelerinden biri Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Gazeteci Fikret Bila, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakındaki isimlere dikkat çeken sorular sordu.

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Gazeteci Fiket Bila, bugünkü yazısında ''Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ne zaman açıklanır?'' sorusuna yanıtını verdi. Gazeteci Bila, CHP kurmaylarından aldığı yanıtı, ''Kılıçdaroğlu'nun nezaketi buna engeldir...'' sözleriyle duyurdu.

Seçim tartışmaları ve Millet İttifakı adayının kim olacağı konuları son hız tartışılmaya devam ederken Gazeteci-Yazar Fikret Bila, bugünkü yazısında sorunun cevabını kaleme aldı. Bila, ana muhalefet partisinin kurmaylarına en çok yöneltilenlerin başında "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar mı?" sorusunun geldiğini söyledi. 

Bila, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Verilen yanıt ise ortak: 'Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasi nezaketi buna engeldir. Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini söyledikten sonra böyle bir açıklama yapmaz. Diğer 5 lider böyle bir karara varırsa açıklamanın da bu liderler veya bu liderlerden biri tarafından yapılmasını tercih eder.'

''İKİNCİ BAYRAM GÜNLERİNDE...''

''Peki böyle bir açıklamayı 5 liderden hangisi yapar?'' diye sorulduğunda verilen yanıt ise, ''Siyasi nezaket bu açıklamanın Sayın Meral Akşener tarafından yapılmasını gerektirir'' şeklinde.

Peki ''Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ne zaman açıklanır'' sorusunun ortak yanıtı ise şöyle: 'İkinci bayram günlerinde. Kurban Bayramı’nı beklemek lazım.'"
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