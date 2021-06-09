'En yaşanabilir' ve 'en yaşanamaz' şehirler belirlendi



The Economist Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre belirlenen "en yaşanabilir şehirler" listesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri birinci, Japonya'nın Osaka şehri ikinci sırada yer aldı.





Yaşanabilirlik endeksinde bir şehrin sağlık sistemi, çevre ve kültürü, eğitim ve altyapı durumu inceleniyor. 2020 için belirlenen listede "en yaşanabilir 10 şehir" şöyle sıralandı:







Auckland-Yeni Zelanda

Osaka-Japonya

Adelaide-Avustralya

Wellington-Yeni Zelanda

Tokyo-Japonya

Perth-Avustralya

Zürih- İsviçre

Cenevre-İsviçre

Melbourne-Avustralya

Brisbane-Avustralya





Yaşanabilirlik endeksinde çeşitli sorunlar nedeniyle "en az yaşanabilir" olan 10 şehir de şöyle sıralandı:





Caracas-Venezuela

Douala-Kamerun

Harare-Zimbabwe

Karachi-Pakistan

Trablus-Libya

Cezayir-Cezayir

Dhaka- Bangladeş

Port Moresby-Papua Yeni Gine

Lagos-Nijerya

Şam-Suriye





The Economist, her sene hazırladığı listeyi 2019'da Covid-19 salgını nedeniyle tamamlamamıştı.