Samanyolu Haber /Dünya / 'En yaşanabilir' ve 'en yaşanamaz' şehirler belirlendi /09 Haziran 2021 12:12

'En yaşanabilir' ve 'en yaşanamaz' şehirler belirlendi

The Economist'in "en yaşanabilir şehirler" listesinde bu yıl Yeni Zelanda'nın Auckland şehri, Viyana'yı geçerek birinci sıraya yerleşti. 10 şehirlik listede Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya'dan şehirler ilk sıraları doldurdu.

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The Economist Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre belirlenen "en yaşanabilir şehirler" listesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri birinci, Japonya'nın Osaka şehri ikinci sırada yer aldı. 

Yaşanabilirlik endeksinde bir şehrin sağlık sistemi, çevre ve kültürü, eğitim ve altyapı durumu inceleniyor. 2020 için belirlenen listede "en yaşanabilir 10 şehir" şöyle sıralandı:

Auckland-Yeni Zelanda
Osaka-Japonya
Adelaide-Avustralya
Wellington-Yeni Zelanda
Tokyo-Japonya
Perth-Avustralya
Zürih- İsviçre
Cenevre-İsviçre
Melbourne-Avustralya
Brisbane-Avustralya

Yaşanabilirlik endeksinde çeşitli sorunlar nedeniyle "en az yaşanabilir" olan 10 şehir de şöyle sıralandı:

Caracas-Venezuela
Douala-Kamerun
Harare-Zimbabwe
Karachi-Pakistan
Trablus-Libya
Cezayir-Cezayir
Dhaka- Bangladeş
Port Moresby-Papua Yeni Gine
Lagos-Nijerya
Şam-Suriye

The Economist, her sene hazırladığı listeyi 2019'da Covid-19 salgını nedeniyle tamamlamamıştı. 
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