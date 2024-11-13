En yüksek bütçe kayyımın yönettiği Esenyurt'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı ikinci oturumunda 20 ilçe belediyesinin bütçeleri belirlendi. Gözler, CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine Can Aksoy’un kayyım atandığı Esenyurt Belediyesi’ne çevrildi. Bu yıl 8 milyar 372 milyon TL’lik bütçesi olan Esenyurt’un bütçesi, 2025 için 10 milyar 454 milyon TL olarak belirlendi. İlçenin komisyon raporunda 2026 yılı için 14 milyar 635 milyon, 2027 yılı için de 20 milyar 490 milyon TL olarak bütçe belirlendi.





Öte yandan, Esenyurt Belediyesi, 2025 yılında 100 milyon TL faiz gideri ödeyecek. Bu tutar 2026 yılı için 140 milyon, 2027 yılında da 196 milyon TL olarak öngörüldü. Bütçenin onaylanmasının ardından belediyenin CHP’li Meclis üyesi Halit Yılmaz, “Bu konuşmayı, haksız ve hukuksuz bir şekilde şu an cezaevinde tutulan seçilmiş belediye başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer adına yapıyorum. Bu bütçeyi yapan belediye başkanımız maalesef hukuk dışı uygulamalarla görevinden alınmış ve Esenyurt Belediyesi seçilmişlere değil, atanmışlara teslim edilmiştir. Biz belediye başkanımızın en kısa zamanda görevine döneceğine inanıyoruz. O gün gelene kadar da bizi belediye binamıza almayan, denetim görevimizi yaptırmayan Esenyurt kayyumunun bütçeyi nasıl kullandığını bizzat takip edeceğiz. Esenyurt halkı adına hesap soracağız” diye konuştu. CHP’li üyeler, konuşmasının ardından Yılmaz’ı dakikalarca ayakta alkışladı.





Bütçesi en yüksek ilçe olan Esenyurt’u 9 milyar 246 milyon TL ile AKP’li Bahçelievler Belediyesi izledi. En düşük bütçe ise 339 milyon TL ile CHP’li Adalar Belediyesi’nin oldu. Diğer belediyelerin 2025 yılı bütçeleri şöyle:Adalar: 339 milyon 92 bin TLArnavutköy: 7 milyar TLAtaşehir: 7 milyar 400 milyon TLAvcılar: 4 milyar 200 milyon TLBağcılar: 6 milyar 900 milyon TLBahçelievler: 9 milyar 246 milyon TLBakırköy: 3 milyar 800 milyon TLBaşakşehir: 8 milyar 350 milyon TLBayrampaşa: 3 milyar TLBeşiktaş: 5 milyar 966 milyon TLBeykoz: 7 milyar 200 milyon TLBeylikdüzü: 4 milyar 780 milyon TLBeyoğlu: 4 milyar 776 milyon TLBüyükçekmece: 5 milyar 100 milyon TLÇatalca: 1 milyar 733 milyon TLÇekmeköy: 4 milyar 200 milyon TLEsenler: 7 milyar 450 milyon TLEyüpsultan: 7 milyar 978 milyon TLFatih: 5 milyar 905 milyon TLEsenyurt: 10 milyar 454 milyon TL