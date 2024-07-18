‘En yüksek devlet memurluğu’ makamından AYM üyeliğine: Metin Kıratlı kimdir?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı en son AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata’nın Bodrum’daki Mandarin Oriental Otel’in içerisinde yer alan, deniz mahsulleriyle ünlü Ferdi Baba Restoran’da yediği akşam yemeği ve kabarık faturası ile gündeme gelmişti. Gecenin sonunda restoran iki kişi için 168 bin lira hesap çıkarmış, haber yayılması üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi jet bir kararla erişim yasağı getirmişti.
METİN KIRATLI İSMİ NASIL GÜNDEME GELDİ?
Saray’da görev aldığı dönemde her zaman tartışmaların odağında olan Metin Kıratlı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarına da konu olmuştu. Kıratlı ise Sedat Peker’in öne sürdüğü iddialara ilişkin hukuki süreç başlattığını belirtmiş, “Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
SEDAT PEKER’İN İDDİALARI İÇİN BAŞLATILAN ‘HUKUKÎ SÜREÇ’ NE OLDU?
Kıratlı’dan bahseden Peker, Adana Demirspor Başkanı ve iktidara yakın işadamı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’la ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürmüştü.
Peker, “Suriye’de ticaret yapmak için onun yanına gideceksiniz. Kaçak ham petrol, çay, şeker, araba. Siz oradan onayı aldıktan sonra Murat Sancak, Ramazan Öztürk’e yolluyorlar. Onların da onayı geçtikten sonra. El Nusra’nın iktisat sorumlusu var Ebu Abdurrahman. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor” demişti.
‘EN YÜKSEK DEVLET MEMURU’ METİN KIRATLI
Peki, Saray’dan ‘El Nusra’ya ticaret hattı’nın başına, ismi tartışmaların hep odağında olan Metin Kıratlı kimdir?
Kıbrıs’ta yayın yapan Detay Kıbrıs gazetesinin 2021 yılındaki yazısında öne sürdüğüne göre; Sedat Peker yayımladığı 8’inci videosunda Suriye’ye gönderilen silahlarla ve yapılan ticaretle ilgili önemli iddialarda bulundu. Peker, Suriye’de ticaret yapmak için Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanı Metin Kıratlı’ya gidilmesi gerektiğini öne sürdü. Peker “Şimdi sizin Suriye’de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye’ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alimünyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para” dedi. “Siz oradan onayı aldıktan sonra MT grup var, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada” diyen Peker “Onların onayı geçtikten sonra, El Nusra’nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor, şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz?” iddiasında bulundu. Saray’daki Metin Kıratlı kimdir?2018 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı. Öncesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yapıyordu.
KARİYER BASAMAKLARINI HIZLA ÇIKTI
Kıratlı, ‘En yüksek devlet memuru’ sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kıratlı, Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat Antalyal’ya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 yılından 2014 yılına kadar genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.
DENİZ FENERİ SORUŞTURMASINDAKİ ROLÜ NEYDİ?
Erdoğan’ın yargıya yönelik talimatlarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Kıratlı üzerinden verildiği, Kıratlı’nın da Deniz Feneri soruşturmasını kapatan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’la yakın temas halinde olduğu öne sürülmüştü.
EN ÇOK MAAŞ ALAN DEVLET MEMURU
Kıratlı’da ‘çok’ maaş alan yandaşlar arasında yer aldığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelmişti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Kıratlı’nın aylık gelirinin o dönem 84 bin 702 lira olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yavuzyılmaz, Kıratlı’nın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yanısıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak da maaş aldığını belirtmişti.
KIRATLI ÜÇ YERDEN MAAŞ ALYOR
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamuda en yüksek devlet memuru haline gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı kurumdan aylık aldığını ortaya çıkarmıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Metin Kıratlı’nın maaş aldığı kurumları açıklamıştı.
Yavuzyılmaz’ın mesajı şöyle olmuştu:
“Kanunen ‘en yüksek Devlet memuru’ olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından: 22.906 TL
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğinden: 24.000 TL
YÖK Üyeliğinden: 37.796 TL
Aylık net maaş toplamı: 84.702TL”
EŞİ, FETTAH TAMİNCE’NİN AVUKATI
Yazıda ayrıca, Erdoğan’ı rüyasında görmesiyle tanınan Fettah Tamince’nin avukatlığını da yapmış ve Tamince beraat etmişti. Bu davanın dikkat çeken yanı Tamince’yi Avukat Gülçin Kıratlı’nın savunması olmuştu. Gülçin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın eşi. Ankara’da Hitit Arabuluculuk Bürosu’nda çalışan Gülçin Kıratlı’nın, Konya’daki davada Tamince’nin avukatlığını yapması soru işaretlerine neden olmuştu.
AKM İNŞAATINDA SORU İŞARETLERİ
Öte yandan Hitit Arabuluculuk’un açılışını da Metin Kıratlı yapmıştı. Gülçin Kıratlı, beraat kararının gerekçesine ilişkin açıklama yapmak istemediğini belirtmişti. Tamince AKM’nin temel atma töreninde Erdoğan’la birlikte görülmüştü. AKM’nin inşaatı Tamince’nin patronu olduğu Sembol İnşaat’ın yapacağı açıklanmıştı. İhalenin ilk aşaması 860 milyon bedelle Yeni Yapı-Sembol İnşaat ortaklığına verilmişti.
METİN KIRATLI KİMDİR?
14 Şubat 1969 tarihinde Konya-Ereğli’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.
2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürüyor.
23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atandı. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütüyor.