‘En yüksek devlet memurluğu’ makamından AYM üyeliğine: Metin Kıratlı kimdir?

Kıratlı, ‘En yüksek devlet memuru’ sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kıratlı, Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat Antalyal’ya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 yılından 2014 yılına kadar genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı.





Erdoğan’ın yargıya yönelik talimatlarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Kıratlı üzerinden verildiği, Kıratlı’nın da Deniz Feneri soruşturmasını kapatan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’la yakın temas halinde olduğu öne sürülmüştü.





Kıratlı’da ‘çok’ maaş alan yandaşlar arasında yer aldığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelmişti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Kıratlı’nın aylık gelirinin o dönem 84 bin 702 lira olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yavuzyılmaz, Kıratlı’nın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yanısıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak da maaş aldığını belirtmişti.





Aylık net maaş toplamı: 84.702TL”