Samanyolu Haber /Gündem / “En zor günlerimde bile gülerek hayatta kaldım; herkes gülsün, bu günler de geçer” /31 Ekim 2019 09:25

“En zor günlerimde bile gülerek hayatta kaldım; herkes gülsün, bu günler de geçer”

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan şarkıcı Atilla Taş'tan sosyal medyadan anlamlı mesaj

SHABER3.COM

Tutuklanıp 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan şarkıcı Atilla Taş, 14 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Taş daha sonra İstinaf Mahkemesi’nin cezasını onaylaması ile tekrar cezaevine gönderilmişti. Daha sonra avukatlarının başvurusu ile denetimli serbestlikle tekrar tahliye edilmişti.

Bu süreçte yaşadıklarının sosyal medya hesabı twitterdan sıklıkla gündeme getiren Taş, bu sefer yargılandığı bir duruşmada çekilen fotoğrafını paylaştı.
 
Fotoğrafla birlikte herkese umut olabilecek paylaşımda bulunan Taş, “Hayatımın en zor günlerinde bile gülerek hayatta kaldım! Herkes gülsün! Bu günler de geçer!” dedi

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “En zor günlerimde bile gülerek hayatta kaldım; herkes... Sonraki Haber >>

AKP'de üst düzey ilk istifa!

AKP'de üst düzey ilk istifa!

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Bisikletliye vurup kaçtı

Bisikletliye vurup kaçtı

Araba yarışında feci kaza

Araba yarışında feci kaza

Deve çobanı kaçırdı

Deve çobanı kaçırdı

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:13:42