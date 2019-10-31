“En zor günlerimde bile gülerek hayatta kaldım; herkes gülsün, bu günler de geçer”

Tutuklanıp 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan şarkıcı Atilla Taş, 14 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Taş daha sonra İstinaf Mahkemesi’nin cezasını onaylaması ile tekrar cezaevine gönderilmişti. Daha sonra avukatlarının başvurusu ile denetimli serbestlikle tekrar tahliye edilmişti.





Bu süreçte yaşadıklarının sosyal medya hesabı twitterdan sıklıkla gündeme getiren Taş, bu sefer yargılandığı bir duruşmada çekilen fotoğrafını paylaştı.





Fotoğrafla birlikte herkese umut olabilecek paylaşımda bulunan Taş, “Hayatımın en zor günlerinde bile gülerek hayatta kaldım! Herkes gülsün! Bu günler de geçer!” dedi



