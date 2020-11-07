En zor günlerinde hep Biden'ın yanında oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni First Lady'si Jill Biden oldu. Joe Biden'in seçim kampanyası boyunca en büyük destekçisi hiç şüphesiz eşi Jill Biden'dı.





İki master ve doktora yapan Jill Biden, hem öğrenme hem öğretme meraklısı. Eşi başkan yardımcısı olduğu dönemde de İngilizce öğretmenliği yapmayı sürdürdü.





ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden oldu. Joe Biden'ın eşi Jill Biden ABD'nin yeni First Lady'si oldu.







Joe Biden, eşi Jill Biden için "Ülkenin dört bir yanındaki herkes, en sevdiğiniz öğretmeni düşünün. Sizin kendinize inanmamızı sağlayan kişiyi düşünün. İşte Jill Biden öyle bir first lady olacak." dedi.





Joe-Jill Biden çifti 2020-2024 yılları arasında Beyaz Saray'da ikamet edecek.





TRAJİK BİR KAZADAN SONRA YOLLARI KESİŞTİ





New Jersey eyaletinde 1951'de dünyaya gelen Jill Biden, 5 kız kardeşin en büyüğü.





Çocukluğu Philadelpihia'da geçen Jill Biden, Joe Biden ile tanışmadan önce eski bir Amerikan Futbolu oyuncusuyla evliydi.





Joe biden ise 1972'deki trafik kazasında ilk eşi ve 1 yaşındaki kızını kaybetmişti. İki oğlu Beau ve Hunter ise kazadan kurtulmuştu.





Jill Biden, Joe Biden ile bu trajik olaydan üç yıl sonra 1975'te kardeşi aracılığıyla tanıştı. Joe Biden o sırada senatördü, Jill Biden ise okumaya devam ediyordu.





Kendisinden 9 yaş büyük Joe Biden'ı ilk gördüğünde "Bin yıl geçse de bu iş olmaz" diye düşünse de ilk birbirlerini tanıdıkça çok iyi anlaştıklarını fark etti. Joe Biden, ona tam 5 kez evlenme teklif etti.





En sonuncusunu kabul etti. 1977'de New York'ta evlendiler. Ashley isimli kızları 1981'de dünyaya geldi.





Jill Biden, İngilizce öğretmenliği için, "Mesleğim değil, hayatım." diyor.





JOE BIDEN'IN EVLAT ACISI





Joe Biden, 2015'te yine derin bir acı yaşadı. 46 yaşındaki oğlu Beau Biden'i kanser nedeniyle kaybetti.





Jill Biden'a ve diğer çocuklarına dayanarak bu acıyı atlattı. Jill Biden, Joe Biden'in aile birarada tutma becerisinden övgüyle bahsetti.





Jill Biden hayatı boyunca hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir öğretmen oldu. İki master derecesinin yanısıra, Delaware Üniversitesinde eğitim dalında doktora yaptı.





Washington'a taşınmadan önce Delaware'de öğretmen olarak çalıştı. Mesleğine duyduğu sevgiyi "Öğretmenlik benim işim değil, hayatım." sözüyle anlatıyor.





JILL BIDEN'IN BİR ÇOCUK KİTABI YAYIMLANDI





Eşi 2009-2017'de Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürütürken Jill Biden da ikinci first lady lakabıyla anıldı.





Bu dönemde eğitim, asker ailelerin desteklenmesi ve meme kanserinin önlenmesi konusunda çalışmalar yürüttü.





2012'de torununun deneyimlerinden yola çıkarak bir çocuk kitabı yazdı. 2020'deki başkanlık yarışında yürüttüğü kampanyada Jeo Biden'in en büyük destekçisi eşi Jill Biden'dı.





Jill Biden, miting ve etkinliklere onunla birlikte katıldı.Bu esnada koruyucu tavrıyla da dikkati çekti.





Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlendiği toplantılarda sahneye fırlayan bir kişiden eşini korumak için kendini siper etti.





Eşi fiziki mesafe kuralını unutarak gazetecilere çok yakın durunca onu uyarmaktan da çekinmedi.