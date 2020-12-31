"En zor kararımdı"

Angela Merkel 16 yıllık başbakanlık görevi boyunca ülkenin kaderini belirleyen birçok karara imza attı. Ama en çok hangi kararda zorlandığı sorusuna Merkel şu cevabı verdi: “2019 yılı sonunda bir salgının tüm dünyada devletleri, toplumları ve ekonomileri bu denli zora sokacağını hiç aklımın ucundan bile geçirmedim. Bu salgın ülkemiz ve benim için demokratik bir zorluk. Federal ve eyaletlerin özgürlük haklarını kısıtlamaları benim başbakanlık dönemimin en zor kararı. Bu kararlar ama gerçek anlamda gerekli.”







‘2038’DE KÖMÜR ENERJİSİNE SON VERİYORUZ’





Hürriyet'te yer alan habere göre Merkel çevre ve iklim değişikliği sorununun gelecek yılların en önemli konuları arasında olacağını belirterek, “İklim ve tür zenginliğinin korunması uzun süredir benim siyasetimin merkezi konusu. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu 1990 yılına kıyasla yüzde 55 civarında düşürmek istiyoruz. Almanya en geç 2038 yılında kömür enerjisine son verecek. Almanya ve Avrupa daha fazla sera gazı emisyonuna sebep olmadan, kaynakları tüketmeden ekonomik büyümenin mümkün olacağını göstermeli" dedi.





GENÇLERİN SORUMLULUĞU ÖNEMLİ





İklim değişikliğine karşı ortaya çıkan ‘Gelecek için cumalar’ hareketinin kurucu aktivisti Greta Thunberg ve diğer aktivist gençlerle görüşen Merkel, “Genç insanların sorumluluk üstlenmesini, yerkürenin ısınmasına karşı mücadele gibi kendisine büyük hedefler koymasını çok önemsiyorum. Bugünün gençleri günümüzde alınan kararların sonuçlarını yaşlı nesilden çok daha uzun hissedecekler. Ne kadar genç bizim toplumumuz için fikir katkısında bulunursa, bu o kadar iyi” diye konuştu.





RÜYASI







Görevi bıraktıktan sonra, tüm Sibirya’yı boydan boya geçtikten sonra Çin denizine ulaşan 9 bin 289 km uzunluğundaki dünyanın en uzun rotası Trans Sibirya treniyle Moskova’dan Vladivostok’a kadar gideceğini belirten Merkel, ayrıca Batı Kanada’dan ABD’nin güney batısındaki New Mexico’ya kadar 4830 km boyunca uzanan Rocky Dağları’nı görmenin bir rüya olarak devam ettiğini söyledi. “Ancak şu an bir plan yok” diye de sözlerine ekledi. Başbakan Merkel yabancı ülkelere seyahatlerinizde pasaport taşıyor musunuz sorusuna ise “Elbette” cevabını verdi.