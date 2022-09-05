ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon uçtu

EN FAZLA ARTIŞ MAL VE HİZMETLERDE





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5,86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 181,37 olarak gerçekleşti.Yılbaşından itibaren 8 Aylık (Ocak-Ağustos) artış ise, yüzdde 91,62 olarak hesaplandı.ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzdde 0,17 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 23,78 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşti.