Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 63,23 /03 Ekim 2025 09:34

ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 63,23

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı; ekonomistler nasıl değerlendirdi?

SHABER3.COM

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda 63,23 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda 63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG, ağustos enflasyonunu aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 65,49 olarak açıklamıştı.

Böylece eylülde aylık enflasyonda hızlanma görülürken yıllık enflasyonda yavaşlama yaşandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 63,23 Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:59