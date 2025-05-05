Samanyolu Haber /Gündem / ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 73,88 /05 Mayıs 2025 10:02

ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 73,88

Hükümet enflasyonla mücadelede kamu harcamalarında bir çok kısıtlamaya gitse de enflasyon çift haneli seyrini sürdürüyor. ENAG'ın açıkladığına göre enflasyon nisan ayında 4,46 arttı, yıllık bazda yüzde 73, 88 oldu.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 arttı. Yıllık enflasyon 73,88 oldu.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4,46 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %73,88 olarak gerçekleşti.

Halktv'de yer alan habere göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 9,67 ile "Haberleşme" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda oldu.

MART AYINI AŞTI
Geçtiğimiz ay ENAG, mart ayı enflasyonunu yüzde 3,91 olarak, yıllık enflasyonu da yüzde 75,20 olarak açıklamıştı.


TÜİK ise yıllık enflasyonu yüzde 38,10 olarak açıklamıştı.


ENFLASYON BEKLENTİSİ
Reuters’ın 11 ekonomist ile yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık bazda yüzde 3,1 oranında artacak. Bu oran, mart ayında kaydedilen yüzde 2,46’lık artışa kıyasla, yükselişe işaret ediyor. Anket katılımcılarının tahminleri yüzde 2,8 ile yüzde 3,6 arasında değişti.

Yıllık bazda ise, enflasyonun nisan ayında yüzde 38’e gerilemesi bekleniyor. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 38,1 olarak açıklanmıştı.

ForInvest Haber'in 20 ekonomist ile düzenlediği ankete göre ise, nisan ayı TÜFE'de aylık medyan tahmin yüzde 3,19, ortalama tahmin yüzde 3,31 artış yönünde gerçekleşti. Yıllık TÜFE verisi için de, medyan tahmin yüzde 38,03, ortalama tahmin yüzde 38,21 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,80 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 39,00 ila yüzde 37,30 bandında gerçekleşti.
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