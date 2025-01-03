ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı, memur zammı yarıda kaldı!

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.





Buna göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.





TÜİK ENFLASYONUNU İKİYE KATLADI

Diğer yandan tartışmalı hesapları gündemden düşmeyen TÜİK'in verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 artarken yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memur zammı TÜİK enflasyonuna göre hesaplanıyor. Böylece memur zammı gerçek enflasyon karşısında, reel seviyeye ulaşamadı.