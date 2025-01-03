Samanyolu Haber /Gündem / ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı, memur zammı yarıda kaldı! /03 Ocak 2025 10:30

ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı, memur zammı yarıda kaldı!

ENAG verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.

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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.

TÜİK ENFLASYONUNU İKİYE KATLADI
Diğer yandan tartışmalı hesapları gündemden düşmeyen TÜİK'in verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 artarken yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memur zammı TÜİK enflasyonuna göre hesaplanıyor. Böylece memur zammı gerçek enflasyon karşısında, reel seviyeye ulaşamadı. 
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