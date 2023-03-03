ENAG 'gerçek' enflasyon rakamlarını açıkladı

SAĞLIK GRUBUNDAKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 49





Fiyatların bir önceki aya göre azaldığı tek harcama grubu eksi yüzde 1,28 ile eğlence ve kültür oldu. Eğlence ve kültürün ardından fiyat artışlarının en az olduğu harcama grubu yüzde 1,55 ile yönetilen/yönlendirilen ve diğer oldu. Ulaştırmadaki artış ise yüzde 2,12 oldu.









ENAG verilerine göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) şubatta yüzde 126,91'e yükseldi.Aylık enflasyon ise yüzde 7,21 oldu.Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 121,62, aylık enflasyon ise yüzde 9,26 olmuştu.Verilere göre şubat ayında ana harcama grupları arasındaki en büyük artış yüzde 49,35 ile sağlıkta gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler grubundaki artış yüzde 18,02, ev eşyası grubundaki artış ise yüzde 14,15 oldu.