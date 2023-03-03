Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG 'gerçek' enflasyon rakamlarını açıkladı /03 Mart 2023 09:36

ENAG 'gerçek' enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

ENAG verilerine göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) şubatta yüzde 126,91'e yükseldi.

Aylık enflasyon ise yüzde 7,21 oldu.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 121,62, aylık enflasyon ise yüzde 9,26 olmuştu.
SAĞLIK GRUBUNDAKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 49

Verilere göre şubat ayında ana harcama grupları arasındaki en büyük artış yüzde 49,35 ile sağlıkta gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler grubundaki artış yüzde 18,02, ev eşyası grubundaki artış ise yüzde 14,15 oldu.

Fiyatların bir önceki aya göre azaldığı tek harcama grubu eksi yüzde 1,28 ile eğlence ve kültür oldu. Eğlence ve kültürün ardından fiyat artışlarının en az olduğu harcama grubu yüzde 1,55 ile yönetilen/yönlendirilen ve diğer oldu. Ulaştırmadaki artış ise yüzde 2,12 oldu.


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