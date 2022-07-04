ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı

YÜZDE 175'İN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ





MAYIS AYINA ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI





EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA YAŞANDI





ENAG raporunda "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0.80 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16.51 ile konut kaleminde gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.









PEKİ İNANDIRICILIKTAN UZAK TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.



Buna göre, enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'e yükseldi. Çekirdek enflasyon yıllık 57,3'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 6,77 artarken, yıllık üretici fiyatları yüzde 138,31 arttı.



YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ HABERLEŞMEDE GERÇEKLEŞTİ





TÜİK'e göre, yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.



YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA GERÇEKLEŞTİ





Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.



BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ





Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72,3 ila yüzde 81,8 arasında değişiyordu.



Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Haziran ayında TÜFE’nin aylık yüzde 5,2, yıllık yüzde 79 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde olmuştu.



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı.E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.Son 6 aylık oran ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşti.ENAG'ın paylaştığı verilere göre mayıs ayının aylık enflasyonu yüzde 5.46 olurken Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık artış oranı da yüzde 160.76 olarak kaydedilmişti.Paylaşılan verilerde en çok yükseliş yaşanan kalemin konutta olduğu açıklandı.