Samanyolu Haber /Gündem / ENAG kurucusu Ulusoy'a disiplin soruşturması: Uzun süredir baskı altındayız /13 Haziran 2022 10:55

ENAG kurucusu Ulusoy'a disiplin soruşturması: Uzun süredir baskı altındayız

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi'nde disiplin soruşturması açıldı. Ulusoy, "Ne olursa olsun geri adım atmayacağız" dedi.

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Açıkladığı enflasyon raporları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine alternatif olan, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a, çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Daha önce TÜİK'in yargı yoluyla ENAG'ı susturmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Ulusoy, şimdi de üniversite üzerinden harekete geçildiğini belirtti.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'e konuşan Ulusoy, uzun süredir baskı altında olduklarını, ne olursa olsun geri adım atmayacaklarını ve halkın gerçek verilere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yayınlanan bir röportajın bahane edilerek üniversite yönetiminden izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını ifade eden Ulusoy, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na göre soruşturmayı rektörlüğün açması gerektiğini, ancak hukuk fakültesi üzerinden bunun yapıldığını kaydetti.

'MAHKEME GİBİ SAVUNMA İSTİYORLAR'

Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini vurgulayan  Prof. Dr. Veysel Ulusoy, üniversite yönetiminin kapıyı dolanarak hareket ettiğini söyledi. “Her yönüyle mesnetsiz bir soruşturma” diyerek tepki gösteren Ulusoy, şöyle konuştu: “Hukuk fakültesi dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. Üç hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar.”

'ZORLA SUÇ UYDURULMAYA ÇALIŞILIYOR'
Yeditepe Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada kesin hüküm veren ifadeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kendisine gönderilen soruşturma kağıdında kullanılan dilin, Meclis'te hazırlık aşamasında olan ve ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benzer olduğunu belirtti. Soruşturmada “yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek, gerçeğe aykırı algı oluşturmak” gibi hükümler olduğunu ifade eden Ulusoy, suçlamaların tamamının temelsiz olduğunu, zorla suç uydurulmaya çalışıldığını kaydetti.

ENAG'a göre, enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 5,46 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 160,76 olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre ise enflasyon mayısta yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
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