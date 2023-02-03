Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı /03 Şubat 2023 09:58

ENAG, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Türkiye İstatistik Kurumu'ndan önce ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

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ENAG ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 12 aylık enflasyon yüzde 121.62 olurken aylık enflasyon ise ocakta yüzde 9.26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ise yine bugün saat 10.00'da açıklanacak.

İSTANBUL’UN ENFLASYONU OCAKTA YÜZDE 79,68 OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Ocak ayına ilişkin İstanbul’un enflasyonunu dün açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 79,68 oldu. Yıllık enflasyon üçüncü ayında da gerilerken, aylık bazda ise sert yükseliş dikkat çekti. 2022 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 2,94 artan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Ocak'ta yüzde 5,94 yükseldi.
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