Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG şubat ayı enflasyon oranını açıkladı! /03 Mart 2025 09:56

ENAG şubat ayı enflasyon oranını açıkladı!

Bağımsız araştırma grubu Şubat 2025 dönemine ait enflasyon verilerini yayımladı. ENAGrup ENAG'ın yayımladığı veriler, fiyat artışlarının Şubat ayında da devam ettiğini ortaya koydu. Yıllık bazda enflasyonun yüksek seyrettiği belirtilirken, tüketicilerin alım gücü üzerindeki baskı sürdü.

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Bağımsız araştırma grubu ENAGrup, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, Şubat ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3,37 arttı.

ENAG'ın günlük fiyat değişimlerinden elde ettiği verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 79,51 olarak hesaplandı. Açıklamada, TÜİK ve ENAG verilerinin ana harcama gruplarına göre karşılaştırıldığı belirtilirken ürün alt gruplarına ilişkin enflasyon oranları da paylaşıldı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, şubat ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2.97 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.30 ile yüzde 3.40 arasında değişiyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, şubat ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Bu oran, ocak ayında yüzde 5.16 seviyesindeydi. İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.33 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 35.10 oldu.

TÜİK şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Açıklanacak veriler, ekonomi politikalarının gidişatını ve piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyecek.


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