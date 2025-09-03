Samanyolu Haber /Gündem / ENAG ve TÜİK arasında uçurum var: Vatandaşın enflasyonu iktidarın enflasyonunu katladı /03 Eylül 2025 10:14

ENAG ve TÜİK arasında uçurum var: Vatandaşın enflasyonu iktidarın enflasyonunu katladı

TÜİK 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi. Diğer yandan ENAG'ın araştırmasına göre enflasyon yıllık bazda yüzde 65,49 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

ENAG ENFLASYONU TÜİK'İN İKİ KATI
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.

İTO'YA GÖRE AĞUSTOS ENFLASYONU
İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da TÜFE artışı ağustos ayında yüzde 1,84 artarken bu rakam yıllık bazda yüzde 40,83 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.
