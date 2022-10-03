ENAG'a göre enflasyon yüzde 186,27, hayat TÜİK'e güzel!..

TÜİK açıklamasına göre aylık enflasyon yüzde 3,08 oldu.TÜİK'e göre bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.Onu yüzde 93 artış oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler izledi.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu.2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.Aylık artışın en yüksek olduğu ikinci ana grupsa yüzde 6,99 artış oranıyla eğitim olarak açıklandı.TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranını yıllık yüzde 80,21 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre geçen ay enflasyon yüzde 181,37 olarak gerçekleşmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmişti.TCMB'nin kararı öncesinde dolar/TL kuru Aralık 2021’deki tarihi zirvesini geçmiş; kararın ardından da TL daha fazla değer kaybederek dolar karşısında 18,56 seviyesine kadar yükselmişti.2021 yılının Eylül ayından itibaren politika faizinin 5 puan indirilmesi ve Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte enflasyon 16 puan artmış; yıl sonunda resmi verilere göre yüzde 36'ya kadar çıkmıştı. Bu yıl da enflasyonda 2002'den bu yana en yüksek rakamlar görülüyor.