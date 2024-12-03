ENAG'ın enflasyon hesabı TÜİK'i 2'ye katladı: İşte o rakamlar!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 4,06 artarken yıllık yüzde 86,76 oldu.





ENAG verileri şu şekide:





ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 4,06 arttı.





E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 86,76 olarak gerçekleşti.





ENAG, enflasyonun ekim ayında ise yüzde 5,57 arttığını belirtti.





Merkez Bankası, yayımladığı PPK toplantı raporunda TÜİK verilerine göre hareket edeceklerini vurguladı.





ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞTİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin kasım ayı beklentileri belli oldu. Buna göre ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ila 2,54 aralığında yer aldı.





Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörüldü. Ankette ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.





ENAG verileri anket sonuçlarının üzerinde gerçekleşti.