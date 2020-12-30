Korona'da endişelendiren gelişme!

İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere’den 17’yi aşkın ülkeye yayılan "B117" ya da "VUI - 202012/01” olarak bilinen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonuna çok benzeyen bir varyantın yaz aylarında İtalya'da görüldüğünü söyledi.







Caruso, Adnkronos gazetesine verdiği demeçte İtalya’daki varyantın Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş bir hastadan alınan sürüntü örneklerini analiz edilerek bulunduğunu ifade etti.





"YENİ BİR MUTASTON TANIMLADIK"





Caruso, “'Şaşırtıcı bir şekilde İtalya'da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer, ancak aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik. Tanımladığımız tür ile İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon arasındaki benzerlik, bizi kıtamızda bugün ortaya çıkan diğerlerini gerçekten oluşturmuş olabileceğini düşünmeye sevk ediyor.” diye ekledi.





İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON YÜZDE 56 DAHA BULAŞICI





Covid-19'un ilk yeni varyantı olan B117, kasım ayında İngiltere’de tespit edildi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, İngiltere'de yayılan Koronavirüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu keşfetti.





Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuklar arasında daha kolay yayıldığına dair görüşler bulunuyor.





Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe aralarında Türkiye’nin de bulunduğu düzinelerce ülkeyi İngiltere’ye geçici seyahat yasağı kararı almaya sevk etti.





20'YE YAKIN ÜLKEYE SIÇRADI





B117 varyantı şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.





Ancak İngiliz hükûmetine göre, mutasyonun kökeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Caruso Brescia'da bulunan varyantın temmuz ayı başlarında ortaya çıkmış olabileceğini belirtti.





Caruso, İtalyan varyantının daha bulaşıcı olup olmadığını söylemedi, ancak bunun İngiltere'deki daha bulaşıcı türünün öncülü olabileceğini öne sürdü.