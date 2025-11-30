Endonezya’da acı tablo büyüyor: Ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, Sumatra Adası’nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 442 kişinin hayatını kaybettiğini, 646 kişinin yaralandığı ve 400'den fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.





80 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.





ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ GÜÇLÜKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.