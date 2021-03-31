Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu /31 Mart 2021 09:01

Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen, mürettebat ve tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının ikinci karakutusu bulundu.

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Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede süren arama çalışmalarında uçağa ait kokpit ses kayıtlarını içeren karakutunun bulunduğunu bildirdi.

Karakutunun ne zaman bulunduğu ve durumu konusunda detaylı bilgi vermeyen Adita, Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono’nun konuya ilişkin basın açıklaması yapacağını ifade etti.

12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ve uçuş veri kayıtlarını içeren ilk karakutunun incelemesinde, 10 Şubat’ta yayımlanan ön raporunda uçağın düşüş nedeninin arızalı otomatik gaz kelebeği olabileceği açıklanmıştı.
Bu arada uçağın kesin düşüş nedenine ilişkin incelemeler devam ederken 2 Şubat’ta da motor gücünü kontrol eden otomatik gaz kelebeği dahil 5 parça ABD ve İngiltere’ye gönderilmişti.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu 'SJ182' sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmış, uçaktan kurtulan olmamıştı.
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