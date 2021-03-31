Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu









Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede süren arama çalışmalarında uçağa ait kokpit ses kayıtlarını içeren karakutunun bulunduğunu bildirdi.





Karakutunun ne zaman bulunduğu ve durumu konusunda detaylı bilgi vermeyen Adita, Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono’nun konuya ilişkin basın açıklaması yapacağını ifade etti.



