Endonezya’nın en büyük petrol rafinerisinde patlama





Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi’nde şiddetli patlama meydana geldi.

Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu.

Ülkenin önemli petrol rafinerinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

Petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, ülkenin bir başka eyaletindeki bir Katolik kilisesinde yaşanan intihar saldırısından saatler sonra meydana geldi.