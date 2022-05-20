Endonezya, palm yağına lokal satış zorunluluğu getiriyor

Dünyanın en büyük yemeklik yağ üreticisi olan Endonezya'nın ekonomi bakanı ülkesinin önümüzdeki hafta ihracat yasağını kaldırdığında, yerel yemeklik yağ tedarikini desteklemek için palm yağına lokal bir satış zorunluluğu uygulayacağını açıkladı.





Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yerel yemeklik yağlardaki yüksek fiyatları kontrol altına almak amacıyla 28 Nisan'da uygulanmaya başlanan ihracat yasağının Pazartesi gününden itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.





Dökme yemeklik yağ fiyatının henüz hükümetin litre başına hedeflediği 14.000 rupi (0.9550 $) fiyatına gerilememesine rağmen ihracat yasağını kaldırma kararı alındı.





Jokowi olarak bilinen devlet başkanı, yemeklik yağ fiyatlarının belirlenen hedefe doğru gevşemesini beklediğini belirterek, yetkililerin arz koşullarını yakından izleyeceği taahhüdünde bulundu.





Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, internet üzerinden gerçekleşen bir briefingde Endonezya'nın 10 milyon ton yemeklik yağın ülkede kalmasını sağlamak için palm yağına İç Pazar Zorunluluğu (DMO) adı verilen bir kural uygulayacağını ifade etti.