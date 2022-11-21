Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'da 5,6 şiddetinde deprem: En az 56 ölü, 700 yaralı /21 Kasım 2022 17:25

Endonezya'da 5,6 şiddetinde deprem: En az 56 ölü, 700 yaralı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Ciranjang kentinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 56 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını doğruladı.

Şiddetli deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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