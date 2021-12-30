Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da büyük deprem /30 Aralık 2021 08:16

Endonezya'da büyük deprem

Endonezya'da uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu aktarıldı. Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

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